Зеленський та прем'єр Швеції обговорили питання безпеки, а також підтримку України "вже зараз"

На полях саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський зустрівся прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Детальна розмова з усіх важливих питань, і особлива увага – безпеці в регіоні й на східному фланзі НАТО, підтримці України та нашої оборони вже зараз", - написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі у четвер.

За його словами, вони також обговорили подальший розвиток ініціативи PURL, контакти з партнерами та спільну дипломатичну роботу. "Обговорили й російські заморожені активи. Формат рішення вже напрацьований – важливо реалізовувати", - наголосив Зеленський.

"Важливо, що ми розвиваємо нашу спільну силу і разом працюємо для захисту життя", - резюмував президент.