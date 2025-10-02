Зеленський обговорив із фон дер Ляєн, Коштою і Фредеріксен євроінтеграцію України та "Стіну дронів"

На полях саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Предметно – про підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, про нашу готовність долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також про важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості єдності й роботи заради нашої безпеки.

Зеленський наголосив, що роль Європи відчутна, і Україна розраховує на ще більш активну роботу на всіх напрямах.