В Киеве состоятся Всеукраинские соревнования по международному гуманитарному праву

Всеукраинские соревнования по международному гуманитарному праву состоятся в Киеве в конце ноября, сообщил Украинский Красный Крест (УКК).

"Украинский Красный Крест совместно с Международным комитетом Красного Креста объявляет прием заявок для участия во Всеукраинских соревнованиях по международному гуманитарному праву, которые состоятся в Киеве 28-30 ноября 2025 года", - написал УКК в фейсбуке.

Трехдневные соревнования будут состоять из смоделированных практических ситуаций, в которых примут участие студенты и эксперты в области международного гуманитарного права (МГП).

К участию в соревнованиях приглашаются команды в составе трех студентов-юристов образовательных уровней бакалавра и магистра (тренеры не могут быть членами команды). Представители заинтересованных команд должны заполнить аппликационную форму, включающую регистрационные данные, мотивацию к участию в соревнованиях и ответы на отборочные вопросы.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23:59 по киевскому времени 20 октября 2025 года. По результатам предварительного отбора восемь команд будут приглашены для участия в устных раундах.

Соревнования дадут участникам возможность примерить на себя роли юристов-практиков, решая смоделированные ситуации вооруженного конфликта с целью проверки их знаний по МГП, а также способности аргументировать и представлять правовые позиции различных субъектов.

Ссылка на форму заявки.

Правила Всеукраинских соревнований по международному гуманитарному праву 2025