Інтерфакс-Україна
Події
13:26 02.10.2025

В Киеве состоятся Всеукраинские соревнования по международному гуманитарному праву

1 хв читати
В Киеве состоятся Всеукраинские соревнования по международному гуманитарному праву

Всеукраинские соревнования по международному гуманитарному праву состоятся в Киеве в конце ноября, сообщил Украинский Красный Крест (УКК).

"Украинский Красный Крест совместно с Международным комитетом Красного Креста объявляет прием заявок для участия во Всеукраинских соревнованиях по международному гуманитарному праву, которые состоятся в Киеве 28-30 ноября 2025 года", - написал УКК в фейсбуке.

Трехдневные соревнования будут состоять из смоделированных практических ситуаций, в которых примут участие студенты и эксперты в области международного гуманитарного права (МГП).

К участию в соревнованиях приглашаются команды в составе трех студентов-юристов образовательных уровней бакалавра и магистра (тренеры не могут быть членами команды). Представители заинтересованных команд должны заполнить аппликационную форму, включающую регистрационные данные, мотивацию к участию в соревнованиях и ответы на отборочные вопросы.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23:59 по киевскому времени 20 октября 2025 года. По результатам предварительного отбора восемь команд будут приглашены для участия в устных раундах.

Соревнования дадут участникам возможность примерить на себя роли юристов-практиков, решая смоделированные ситуации вооруженного конфликта с целью проверки их знаний по МГП, а также способности аргументировать и представлять правовые позиции различных субъектов.

Ссылка на форму заявки.

Правила Всеукраинских соревнований по международному гуманитарному праву 2025

 

Теги: #окку #навчання #укк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 02.10.2025
У Києві відбудуться Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права

У Києві відбудуться Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права

09:20 02.10.2025
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медспеціальностях

Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медспеціальностях

20:06 29.09.2025
Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

11:52 22.09.2025
Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

13:45 17.09.2025
Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

12:12 17.09.2025
Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

16:20 15.09.2025
За навчаннями "Захід-2025" спостерігає військовий аташе США

За навчаннями "Захід-2025" спостерігає військовий аташе США

04:33 14.09.2025
Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

17:01 12.09.2025
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

16:58 12.09.2025
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

ВАЖЛИВЕ

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

Україна пропонує з часом поширити всі ефективні моделі гарантії безпеки на країни Європи – Зеленський

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

ОСТАННЄ

МВС: затверджено керівників груп Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Кабмін ліквідував робочу групу з питань військового обліку українців за кордоном

Троє продавців трофейної зброї затримані в різних областях України

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

Українські школярі здобули абсолютне золото на виставці винаходів INOVA 2025

ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрози європейським демократіям з боку Росії

Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

Депутат Гончаренко пропонує підвищити до 50 тис. грн мінімальну зарплату військових у 2026 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА