02:24 16.08.2025
ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

01:15 03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ

06:42 01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС

22:34 25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

00:50 24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

22:04 23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

03:15 18.05.2025
В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО

23:04 27.02.2025
СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

07:48 06.12.2024
ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

02:03 06.12.2024
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

ОСТАННЄ

Троє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя - ОВА

Пожежа в Запоріжжі в результаті атаки росіян - ОВА

Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 145 ворожих атак - Генштаб

Орбан поскаржився на переслідування з боку Зеленського в соцмережі

Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Сіярто у відповідь на пропозицію постачання нафти через нафтопровід Adria звинуватив Хорватію у спробі нажитися на війні

