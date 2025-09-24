Інтерфакс-Україна
Події
23:03 24.09.2025

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України у війні з Росією та перспективи членства країни в Європейському Союзі.

"Розповів про ситуацію на фронті й у мирному процесі. Росія й далі відкидає мирні ініціативи, робить усе, щоб затягнути війну. Прем’єр-міністр наголосив на важливості збереження єдності Європи та США, продовження роботи в межах коаліції охочих для наближення миру. Ціную таку позицію", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також обговорювали перемовини щодо членства України в Європейському Союзі: "Очікуємо на одночасне відкриття першого переговорного кластера найближчим часом разом із Молдовою. Вдячний Премʼєр-міністру за готовність продовжувати політичну підтримку".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16234

Теги: #іспанія #зустріч #зеленський

