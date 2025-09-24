Інтерфакс-Україна
Події
13:31 24.09.2025

Одна цивільна особа загинула, ще двоє зазнали поранень у Запорізькій області через атаки дронами

1 хв читати

Росіяни атакували Запорізьку область дронами, через що загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на область. Росіяни атакували Василівський район fpv-дронами. Удар було нанесено по приватному будинку, його пошкоджено. На жаль, літня жінка загинула”, - написав він у телеграм-каналі у середу.

Також, за даними обладміністрації, у Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя - 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

ВАЖЛИВЕ

Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Водоканал у Чорткові переведено на відновлювані джерела завдяки донорській допомозі

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

Стефанішина про зустріч Зеленського з Трампом: Ми знайшли формат спілкування, який сприятиме результату

МВС Польщі опублікувало список КПП, які відновлюють роботу на кордоні з Білоруссю

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Волонтери УЧХ надають гуманітарну допомогу постраждалим від атаки російських дронів у Харкові

Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів до початку зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА