Одна цивільна особа загинула, ще двоє зазнали поранень у Запорізькій області через атаки дронами

Росіяни атакували Запорізьку область дронами, через що загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на область. Росіяни атакували Василівський район fpv-дронами. Удар було нанесено по приватному будинку, його пошкоджено. На жаль, літня жінка загинула”, - написав він у телеграм-каналі у середу.

Також, за даними обладміністрації, у Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя - 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.