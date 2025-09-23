Білецький виступив проти посилення покарання для СЗЧ: Ми просто перекриємо людям шлях назад

Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, висловився проти посилення покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) і скасування спрощеного режиму повернення на службу. Про це він сказав в інтервʼю Радіо Свобода.

"Це не зменшить фактичну кількість СЗЧ, перекриє армії можливість повертати людей. Багато людей просто перегоріли. Вони поїхали: хтось пив, хтось лежав, хтось до сімʼї поїхав, хтось гуляв. Через 3 тижні прокинувся, подзвонив командиру, каже, буду повертатись. Таких випадків по всій армії тисячі, може, десятки тисяч. Ми просто їм перекриємо шлях назад", –– заявив комкор.

Білецький назвав основні причини СЗЧ: імітація БЗВП у навчальних центрах, втома і вигоряння досвідчених бійців, які мали б ставати командирами відділень, але замість цього по 100 днів проводять на позиціях, бо їх немає ким замінити, спроби переведення у піхоту артилеристів, мінометників та інших фахівців, відсутність у військах якісної служби психологічної підтримки, брак професійних психологів.

Попри «космічну» кількість СЗЧ, на його думку, правоохоронні органи не були зацікавлені притягати порушників до відповідальності ще до введення спрощеної процедури повернення. «У нас неможливо посадити людину –– при повному небажанні прокуратури і ДБР цим займатися... Всі розуміють, що 300 тисяч, які будуть до кінця війни, ніхто не посадить, і що буде амністія. Люди просто будуть сидіти по хатах і чекати кінця війни», –– заявив Білецький.

Він розповів, як Третій корпус повертає військовослужбовців з СЗЧ, які залишили свої бригади кілька місяців тому: «Пропонуємо толковим досвідченим йти на колективне озброєння: мінометниками, АГСниками, сержантські курси. І вони повертаються, приносять назад досвід, впевненість. Вони стрижень впевненості будь-якого підрозділу… Наприклад, зараз з 60-ою бригадою працюємо: повертаються люди, які пішли в СЗЧ задовго до корпусу –– 4, 9 місяців, рік майже. Стають у стрій».

Раніше «Українська правда» з посиланням на Офіс генпрокурора повідомляла, що з 2022 року до липня 2025 року в Україні відкрили більш як 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більш як 50 тисяч справ за дезертирство.

4 вересня Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за СЗЧ: фактично повертає повну кримінальну відповідальність за такі правопорушення, оскільки суд не зможе застосувати пом’якшувальну норму.