12:50 23.09.2025

Київська ОВА хоче залучити гуманітарний фонд принца Саудівської Аравії до участі у добудові школи у с.Гора у Бориспільському районі

Представники Саудівської Аравії висловили готовність до співпраці у відновленні критично важливої інфраструктури у Київській області, зокрема у завершенні будівництва середньої школи на 600 учнів в селі Гора Бориспільського району, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Провів онлайн-зустріч з представниками гуманітарного Фонду Його Королівської Високості Принца Аль-Валіда ібн Талала ібн Абдель Азіза Аль Сауда та Українсько-Арабської ділової ради. Щиро подякував партнерам з Королівства Саудівська Аравія за готовність до співпраці та за щиру зацікавленість у відновленні критично важливої інфраструктури на Київщині", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, саудівська сторона підтвердила свою підтримку Київщини та відкритість до реалізації спільних гуманітарних і соціальних проєктів. "Ключовою темою розмови стало обговорення завершення будівництва середньої школи на 600 учнів в селі Гора на Бориспільщині — важливого для громади об'єкта, зведення якого було зупинено через повномасштабну війну", уточнив Калашник. Він повідомив, що основна частина школи вже збудована. Проте для повноцінного введення в експлуатацію залишилося виконати цілу низку інженерних, оздоблювальних та робіт з благоустрою, а також звести сучасне укриття згідно з вимогами безпеки. За словами глави ОВА, з саудитами обговорювалась можливість залучення Фонду принца Аль-Валіда до цього проєкту. "Розраховуємо на партнерську участь у фінансуванні завершальної фази будівництва, адже ця школа — майбутнє для сотень дітей громади", - додав Калашник.

"Також запросив представників саудівського бізнесу до співпраці з Київською областю. Наша область — це не лише територія, яка потребує відновлення, а й регіон великих можливостей. Маємо потенціал для запуску інвестиційних проєктів у сферах будівництва, агропромисловості, енергетики, переробної промисловості. Зацікавленість з боку арабських партнерів — це ще один доказ того, що Київщина залишається перспективною та економічно привабливою навіть у непрості часи", - наголосив очільник області.

 

Теги: #саударавія #київська_область #відновлення

