11:50 21.09.2025

УКК начал проект безопасности для детей

Украинский Красный Крест (УКК) начал новый проект для детей "Сессии в классах безопасности"  в трех областях.

"С началом учебного года команда Украинского Красного Креста начала реализацию нового проекта - "Сессии в классах безопасности". Его цель - формирование культуры безопасного поведения в школах и развитие ответственного отношения к безопасности среди детей и молодежи", - сообщил УКК в Facebook.

Проект реализует команда отдела развития и снижения рисков в чрезвычайных ситуациях УКК в партнерстве с Британским Красным Крестом в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. 

Специалисты УЧХ уже провели первые интерактивные занятия в школах. Ученики узнали, как правильно действовать во время воздушной тревоги, что делать в случае пожара, как вести себя у водоемов, почему важно знать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.

В УКК убеждены, что навыки безопасного поведения должны закладываться с детства. Ведь чем раньше дети усвоят простые правила - тем увереннее они будут чувствовать себя в любых обстоятельствах.

 

