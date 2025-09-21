Інтерфакс-Україна
Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Спецпідрозділ Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України знищив три ворожі гелікоптери Мі-8 в Криму, повідомляє ГУР.

"Гелікоптери Мі-8 та РЛС "нєбо-У" в Криму - чергові результати нальоту "Примар" ГУР на півострів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".

Зокрема, уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У".

"Бонусний кадр - знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР  московитського вертольота Мі-8", - повідомили в розвідці.

