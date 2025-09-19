Інтерфакс-Україна
Події
19:15 19.09.2025

Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

1 хв читати
Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України невдовзі запустить можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Як повідомляє пресслужба міністерства, сервіс з’явиться у застосунку Резерв+.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу, потрібно заповнити онлайн-форму на сайті Мінборони. Як зазначили в міністерстві, взяти участь у тестуванні можуть взяти батьки дитини з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

"Нагадуємо, онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі. Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи", - зазначили в міністерстві.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сім’ї захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю та працівники закладів вищої та профосвіти.

 

Теги: #міноборони #онлайн #відстрочка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 19.09.2025
Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

18:27 19.09.2025
Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

11:25 19.09.2025
Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні

Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні

22:31 17.09.2025
У Резерв+ з'явилася нова відмітка "ВОС-999" – Міноборони

У Резерв+ з'явилася нова відмітка "ВОС-999" – Міноборони

18:12 16.09.2025
Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

12:55 16.09.2025
Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

20:33 15.09.2025
Шмигаль та єврокомісар з питань оборони обговорили співпрацю в ОПК

Шмигаль та єврокомісар з питань оборони обговорили співпрацю в ОПК

13:53 15.09.2025
"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

23:20 11.09.2025
Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

13:23 11.09.2025
Замовити паперовий витяг про несудимість тепер можна онлайн

Замовити паперовий витяг про несудимість тепер можна онлайн

ВАЖЛИВЕ

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Глава МЗС Литви подарував Сибізі мапу України з написом 603628 кв.км на знак підтримки територіальної цілісності

Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

У Раді працюють над питанням впровадження міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих

Адмінарешт не застосовується до чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років

Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

Посол США при НАТО вважає, що загроза РФ іноді дещо перебільшується

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА