Мовний омбудсмен проти запровадження в Україні "мовних патрулів"

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не підтримує ідеї запровадження в Україні "мовних патрулів".

"Я провела низку зустрічей з представниками різних груп активістів – як з поміркованими, так і з тими, хто виступає за рішучі дії. Я щиро вдячна їм за волонтерську діяльність, адже їхня робота є для нас суттєвою підтримкою", - сказала Івановська в інтерв'ю виданню "Главком", відповідаючи на запитання, які пропозиції їй вносять громадські активісти.

Вона зазначила, що частину запропонованих ідей уже передано до профільного комітету Верховної Ради, що опрацьовує зміни до мовного законодавства.

Водночас, за її словами, деякі пропозиції наразі не можуть бути реалізовані, наприклад, ідея запровадження "мовних патрулів".

"Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм. У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію. Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи – зокрема, великі штрафи й патрулювання – могли б вирішити всі мовні питання", - додала Івановська.

Як повідомлялося, у серпні мовний омбудсмен Івановська вважає, що на сьогодні не варто посилювати санкції і підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства.