14:40 11.09.2025

Фаховий коледж УЧХ надає повну загальну середню освіту

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

У фаховому  коледжі Українського Червоного Хреста (УЧХ) можна отримати повну загальну середню освіту.

"Офіційно: фаховий коледж Українського Червоного Хреста отримав ліцензії на освітню діяльність! Тепер коледж має право надавати повну загальну середню освіту, а також готувати медичних сестер і братів за спеціальністю "Медсестринство", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Коледж відкрито для учнів 9-го та 11-го класів. Учбовий заклад пропонує учням сучасні 

програми за стандартами МОЗ України, практичну підготовку в симуляційних лабораторіях та медичних установах, а також освітне середовище, побудоване на цінностях гуманності, нейтральності та відповідальності.

"Це черговий, але дуже важливий крок до створення інноваційного та гуманного освітнього простору, що відповідає стандартам Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", - зауважили в УЧХ.

 

