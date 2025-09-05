Інтерфакс-Україна
Події
04:44 05.09.2025

Стефанчук провів низку зустрічей з головами парламентів держав G7 в Оттаві

1 хв читати

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який бере участь в Парламентському саміті G7 в Канаді, провів низку зустрічей з головами парламентів держав G7 та Європейського парламенту. Звіти про ці зустрічі Стефанчук розмістив на платформі X в четвер увечері (в ніч проти п'ятниці за Києвом – ІФ-У).

Зокрема відбулися зустрічі спікера ВР з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною і спікером Палати громад Канади Френсісом Скарпаледжею.

"Говорили про ключові виклики — досягнення справедливого миру, посилення санкцій проти агресора, подальший поступ України на шляху до ЄС і НАТО. Підкреслив: будь-які поступки щодо територій чи суверенітету є неприйнятними, а домовленості мають ґрунтуватися виключно на Статуті ООН та повазі до міжнародного права", - написав Стефанчук на X за результатами зустрічі з Мецолою.

Стефанчук запросив Мецолу, Фонтану та Скарпаледжу відвідати Київ в рамках спільного візиту спікерів парламентів країн G7, який ініціює ВР України.

Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/1963714794059641088

https://x.com/r_stefanchuk/status/1963679479047373193

https://x.com/r_stefanchuk/status/1963694535411741103

Теги: #стефанчук #зустрічі #g7

