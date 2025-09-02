Інтерфакс-Україна
Події
20:30 02.09.2025

Шмигаль та посол Туреччини в Україні обговорили співпрацю, зокрема у побудові безпілотників

1 хв читати
Шмигаль та посол Туреччини в Україні обговорили співпрацю, зокрема у побудові безпілотників
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль та посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген обговорили співробітництво, зокрема у побудові безпілотних літальних апаратів.

"Констатували високий рівень співпраці між оборонними секторами наших країн – як на державному рівні, так і з приватними компаніями. Вдячний Туреччині за побудову для Військово-морських сил України двох кораблів класу корвет. Зараз триває підготовка персоналу для першого з них", - написав Шмигаль у телеграмі у вівторок за підсумками зустрічі з послом Туреччини.

За його словами, сторони також обговорили співробітництво в інших сферах, зокрема у побудові безпілотних літальних апаратів

"Подякував його країні за продуктивну співпрацю на всіх рівнях, за віддану підтримку зусиль з наближення справедливого миру. Дякую Туреччині за плідну співпрацю!", - наголосив Шмигаль.

 

Теги: #туреччина #оборона

