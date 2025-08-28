Генсек НАТО: Не можемо бути наївними щодо Росії, маємо забезпечити Україну всім необхідним для її оборони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після масованої російської атаки по Україні закликав "не бути наївними" щодо РФ. та забезпечити українців всім необхідним для самооборони.

"Жахливі атаки на Київ минулої ночі, внаслідок яких загинуло так багато мирних жителів, ще раз показують, що ми не можемо бути наївними щодо Росії. Нам потрібно забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту та забезпечення тривалого миру", - написав він у соцмережі Х.