Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади голови правління компанії з негайним набуттям чинності цього рішення, йдеться в її заяві.

"З метою забезпечення безперервного та безперебійного управління "Енергоатомом" Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, погодився на короткостроковій основі виконувати обов’язки голови правління компанії", – зазначається в повідомленні в Телеграм "Енергоатома" у четвер зранку.

Наглядова рада вказала, що Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду.

Як наголосила наглядрада, вона незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні. Нею запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

"У зв'язку з конкурсом на посаду голови правління та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам компанії, впровадити найкращі практики та підвищити прозорість", – йдеться в заяві.