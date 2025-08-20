Інтерфакс-Україна
12:14 20.08.2025

Мовний омбудсмен зауважила важливість відкриття у Бразилії курсів з української мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська обговорила з президентом фундації Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації Віторіо Соротюком важливість відкриття в Бразилії навчальних курсів з української мови.

"Сторони обговорили важливість підтримки української мови в Бразилії як ключового елемента національної ідентичності, а також важливість відкриття навчальних курсів з української мови", - йдеться в повідомленні Секретаріату уповноваженого.

Зазначається, що Соротюк поінформував, що попри численні культурні ініціативи, в Бразилії досі немає вищого навчального закладу, який би готував викладачів української мови та літератури. 

За його словами, Державний університет Центрального Заходу - Unicentro, через Кафедру літератури м. Іраті та Центр славістичних досліджень - NEES, у 2026 році має намір запровадити португальсько-український курс мови та літератури.

Президентом фундації наголосив на потребі в навчально-методичній та науковій літературі та сучасних методичних матеріалах з української мови, які могли б стати основою для викладання у навчальних закладах Бразилії.

