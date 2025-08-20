Інтерфакс-Україна
Події
06:53 20.08.2025

Бех-Романчук про своє відсторонення: до моєї справи поставилися халатно

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перед оголошенням рішення про її 4-річну дискваліфікацію за допінг заявила, що з вироком Athletics Integrity Unit не згодна.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт - це можливо. У моїй кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим", - написала вона в Instagram.

Бех-Романчук зазначила, що їй доводиться робити важкий вибір і вона більше не може боротися на два фронти. "За своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров’ї", - пише вона.

Легкоатлетка зазначила, що категорично не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit. Вона відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання її провини.

"Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань - тому вже скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе. А поки я прошу про розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини. Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч і поділяєте мої цінності", - резюмувала спортсменка.

Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку. Вона є учасницею останніх трьох Олімпіад, була чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики. В липні ц. р. спортсменці виповнилося 30 років.

Як повідомлялося, незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) дискваліфікувала відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук на 4 роки з 13 травня 2025 року, коли її було тимчасово відсторонено від змагань, через вживання допінгу.

Джерело: https://www.instagram.com/p/DNilzNiM_go/



