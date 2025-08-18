Якщо з ринку підуть кілька генериків, це не буде катастрофою – Ляшко

Якщо внаслідок запроваджених державою заходів для врегулювання цін на лікарські засоби з ринку підуть кілька генеричних препаратів, це не буде катастрофою - зусилля уряду спрямовані на забезпечення країни інноваційними життєво необхідними ліками, зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Якщо в нас умовно з 20 генериків 3-4 піде з ринку, то це точно не буде катастрофою. Це треба розуміти. Якщо вони торгували вище референтних країн і не захочуть перереєстровуватися, бо їм цей ринок стає невигідним, катастрофою це не буде. Наша ключова задача - щоб не було певної кризи в інноваційних лікарських засобах або в тих генериках, в яких ми як держава зацікавлені", - сказав він журналістам під час презентації проєкту Програми дій уряду в понеділок.

Він додав, що саме з цієї причини до будь-яких регуляторних ініціатив на цьому ринку держава підходить обережно.

"Тому ми так довго підходимо і спілкуємося з ринком, щоб не зробити такі норми, які призведуть до якихось кризових речей", - наголосив міністр.