17:39 18.08.2025

Аптеки вимагали з виробників гроші за продаж ліків – Ляшко

Аптеки вимагали з виробників та постачальників гроші за продаж ліків, що призвело до подорожчання певних препаратів, зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Аптеки маніпулювали певними речами, коли говорили, що ціна на лікарський засіб повністю залежить від виробника. Коли ми почали дивитися, як складається ситуація, ми побачили, що виробники генеричних препаратів закладали у вартість генеричного препарату якийсь відсоток, який вони потім сплачували аптеці. Продажі того лікарського засобу, який маркетувався, зростали в рази", - сказав він журналістам під час презентації проєкту Програми дій уряду.

Ляшко зазначив, що "сформувався певний пул аптек, які, за наявною у нас інформацією, почали говорити, який відсоток виробник повинен платити для того, щоб лікарський засіб продавався".

"Виробник був готовий платити за просування, а аптека каже, що якщо ти хочеш, щоб ми продавали, то повинен платити такий-то відсоток. І це призводило до того, що певні лікарські засоби починали дорожчати, а дешевші лікарські засоби, навіть за наявності попиту, не завжди потрапляли для споживачів", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що наразі ключовою задачею є "навести лад".

"Ми зупинили практику маркетингових платежів до того моменту, поки не завершиться процес реферування цін. Всі лікарські засоби будуть подаватися через реферування цін", - сказав він.

