Інтерфакс-Україна
Події
22:35 17.08.2025

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

1 хв читати

"Коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування для захисту України після закінчення війни, ідеться в заяві на сайті британського уряду.

"Сьогодні президент (Франції Еммануель – ІФ-У) Макрон та прем'єр-міністр (Британії Кір – ІФ-У) Стармер спільно провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції рішучих" за участю президента Зеленського", - сказано в повідомленні.

Зокрема, лідери зібралися в неділю, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

У заяві сказано, що лідери високо оцінили зобов'язання Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому "Коаліція рішучих" відіграватиме життєво важливу роль через багатонаціональні сили в Україні.

"Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України", - ідеться в заяві.

Де саме будуть розгорнуті сили підтримки, у повідомленні не зазначається.

Крім цього, лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення Зеленського досягти справедливого і міцного миру.

Також Макрон Стармер поінформували лідерів, що завтра теж вирушать до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і Зеленським.

Як повідомлялося, літак Зеленського вже вилетів до Вашингтону. 

Теги: #допомога #рішучих #британія #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 17.08.2025
"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

20:07 17.08.2025
Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

14:33 14.08.2025
Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

00:17 14.08.2025
США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

20:34 12.08.2025
Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

06:55 12.08.2025
Британія і Канада підтримали зусилля Трампа, наголосивши, що мир має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй

Британія і Канада підтримали зусилля Трампа, наголосивши, що мир має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй

15:29 11.08.2025
МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

23:51 09.08.2025
Перемовини в Британії стали важливим кроком вперед - Стубб

Перемовини в Британії стали важливим кроком вперед - Стубб

23:35 09.08.2025
Єрмак про перемовини у Британії: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів

Єрмак про перемовини у Британії: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів

22:45 09.08.2025
Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

ВАЖЛИВЕ

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Літак Зеленського вилетів у США

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

ОСТАННЄ

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Літак Зеленського вилетів у США

Відмова від східних областей України є нічим іншим, як диктатом РФ - Матернова

Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

В Киеве будут звучать взрывы, связанные с кинопроизводством, которые не несут угрозы

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА