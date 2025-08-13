Мультирахункова "Дія.Картка" для отримання держвиплат запрацювала в трьох банках

Перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу повідомив про запуск трьома банками мультирахункової "Дія.Картки", через яку українці від 18 років можуть отримувати державні виплати та послуги.

"Оформити Дія.Картку можна в смартфоні — у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться", – написав Федоров у Телеграм-каналі.

Він нагадав, що ця картка має замінити окремі картки під кожну допомогу.

За словами Федорова, на "Дія.Картку" можна отримати державні виплати за програмами "єКнига", "єМалятко", військові облігації, ветеранський спорт, допомогу по безробіттю, допомогу ВПО, виплату пенсій, допомогу від міжнародних організацій тощо.

Зазначається, що перевагами нової картки є можливість змішаної оплати, зокрема автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

Федоров наголосив, що невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою "Пакунок школяра". Водночас Національний кешбек та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.