19:51 11.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина
Чотирирічна дитина отримала контузію внаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Уже 23 постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Медична допомога знадобилася 4-річному хлопчику. У нього контузія. Лікарі надали дитині усю необхідну допомогу. Хлопчик буде на амбулаторному лікуванні", - написав Федоров у Телеграм.
Раніше повідомлялося про 22 постраждалих. Також голова обладміністрації повідомляв про пошкодження семи багатоквартирних будинків та нежитлових приміщень, у будівлях вибиті вікна та понівечені дахи. Повідомлялося про пошкодження будівлі запорізького автовокзалу.