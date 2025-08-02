Через ворожий обстріл Херсона загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали

Через російський обстріл Херсону в суботу загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсона", - написав він в телеграмі.

За словами Прокудіна, в суботу зранку через ворожий обстріл Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка.

Також внаслідок атак окупантів ще двоє людей поранені. Нині вони отримують всю необхідну медичну допомогу.