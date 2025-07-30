Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

Співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" (monobank) Олег Гороховський, який був першим заступником голови правління ПриватБанку до його націоналізації, продовжував брати участь у спільних ділових справах ексвласників банку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова до червня 2019 року, стверджує суддя Вільям Трауер із посиланням на "достовірні докази зі спілкування між Гороховським та Коломойським".

Як зазначається в опублікованому у середу рішенні суду за позовом ПриватБанку до ексвласників, Гороховський, який мав 0,38% акцій банку, брав участь у схваленні 129 відповідних позик та після націоналізації банку продовжував підтримувати тісний контакт з Коломойським та ексзаступниками голови правління Тимуром Новіковим та Володимиром Яценком.

Суддя стверджує, що співзасновник "Фінтех Бенд" відвідав щонайменше одну зустріч з Коломойським у Женеві в лютому 2018 року, а в червні 2018 року обідав з ним та Новіковим на березі озера.

"Тон листування навколо цієї зустрічі свідчить про тісні особисті стосунки з паном Коломойським, які, схоже, продовжувалися і в 2019 році, коли він летів з паном Дубілетом та членами його родини до Дніпра в червні 2019 року на приватному літаку пана Коломойського", – аргументує свої слова суддя.

За його даними, також були повідомлення, пов'язані з банком, в яких Гороховський звертався до Коломойського за інструкціями щодо здійснення неідентифікованого платежу, і в яких вони відверто обмінялися думками щодо того, що вони обидва вважали некомпетентністю керівництва ПриватБанку після націоналізації.

Суддя додав, що від імені Боголюбова було заявлено, що на той час не було жодних доказів того, що Гороховський коли-небудь демонстрував будь-яку лояльність до нього, але, на думку судді, це не вичерпує всієї картини.