Житель Хмельниччини отримав 15 років тюрми за підготовку терактів біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав російський агент, який готував теракти проти українських військових у Хмельницькому.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ зазначає, що готував теракти на замовлення ворога 32-річний місцевий житель, який має судимості за крадіжки та збут наркотиків.

"За інструкцією російського спецслужбіста агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв (СВП) для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" в лютому цього року, коли він проводив дорозвідку поблизу периметра військових об’єктів для закладання вибухівок.

За інформацією СБУ, перед виконанням основного завдання співробітник ФСБ перевірив агента на "тестових" дорученнях, наприклад, з виявлення локацій Сил оборони у місті.

"Для цього фігурант обходив обласний центр та його околиці, де фіксував розташування військових об`єктів на телефонну камеру, а зібрані дані передавав куратору. Під час обшуку в агента виявлено смартфон, з якого він шпигував за українськими оборонцями та контактував з фсб", - уточнюється в повідомленні.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.