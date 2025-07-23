Асоціація правників України розкритикувала правки у КПК про НАБУ/САП, а юрист з Juscutum підтримав

Ухвалення закону з правками у Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) №4555-IX (в Раді йшов під №12414) значно послаблює незалежність антикорупційних органів, ставить під загрозу євроінтеграційні прагнення України, а також порушує принципи верховенства права та законності, зокрема, через порушення процедур, передбачених регламентом Верховної Ради, з такою публічною заявою виступила Асоціація правників України (АПУ) у середу.

Серед норм, які розкритикувала АПУ, скасування виключної підслідності НАБУ і САП щодо корупційних злочинів, позбавлення прокурорів САП повноважень на віднесення до компетенції НАБУ інших проваджень, що прямо не передбачені КПК та закріплення права генерального прокурора витребувати матеріали будь-якого провадження та можливість доручення аналізу таких матеріалів на предмет дотримання вимог закону будь-якому іншому прокурору.

У заяві також наголошується на закріпленні виключної компетенції генпрокурора на повідомлення про підозру топ-чиновникам та надання йому повноваження на закриття кримінального провадження щодо топ-чиновників.

"Можливість призначення прокурора без проведення конкурсу — на підставі особистої заяви та за результатами спеціальної перевірки. Така норма нівелює стандарти добору, суперечить принципу незалежності прокуратури та створює ризики для легітимності кадрових рішень", – прокоментували в АПУ ще одну з норм прийнятого закону.

На її думку, закріплення такої підстави для відсторонення слідчого/детектива як невиконання вказівок прокурора може використовуватись як інструмент впливу на процесуальну незалежність.

Асоціація також вказала на розширення приводів для проведення "невідкладного" обшуку без судового рішення за рахунок вилучення чи збереження доказів, тоді як раніше це було можливо лише для забезпечення життя осіб, схоронності майна або у випадку переслідування осіб.

АПУ наголошує, що незалежність антикорупційних органів є ключовою вимогою міжнародних партнерів та умовою фінансової підтримки України. Її забезпечення було передбачене, зокрема, в рамках візової лібералізації з ЄС та програм з МВФ.

"Більше того, такий закон може створити перешкоди для приєднання України до ЄС, адже порушує засади верховенства права, що є фундаментальною складовою євроінтеграційного процесу. З огляду на зазначене, Асоціація правників України закликає Верховну Раду ініціювати невідкладний перегляд положень закону, які підривають інституційну незалежність НАБУ та САП", – йдеться в заяві.

Асоціація також закликає міжнародних партнерів продовжити моніторинг і сприяння дотриманню принципів незалежності антикорупційної системи України, а професійну правничу спільноту та громадськість — до напрацювання змін, що відповідатимуть міжнародним стандартам правової держави.

Тим часом керівник практики безпеки бізнесу в юридичній компанії Juscutum Олександр Горобець підтримав прийняті правки до КПК.

"Замість політичних маніпуляцій — правова ясність. Законопроєкт №12414 вперше чітко встановлює межі повноважень і підвищує стандарти захисту прав людини", – заявив він у переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у середу коментарі.

На його думку, в рамках розширення повноважень генерального прокурора закон повертає ситуацію в правове поле, оскільки розширення компетенції САП з 1 січня 2024 року, згідно з закону №3509-IX, суперечило нормі Конституції, що повноваження генпрокурора не можуть бути передані іншому прокурору.

"Значним здобутком законопроєкту є ліквідація деструктивної практики проведення обшуків без судових ухвал. Проєкт чітко обмежує це право виключно випадками, коли існує нагальна потреба врятувати життя, здоров'я, статеву свободу, безпеку особи або зберегти докази цих злочинів. Такий підхід вартий найвищої похвали, адже він є прямим кроком до посилення гарантій захисту прав і свобод громадян України від необґрунтованого втручання в приватне життя", – такої протилежної з АПУ думки дотримується керівник практики безпеки бізнесу Juscutum.

Від додав, що прийнятий закон також передбачає низку додаткових гарантій для учасників провадження, зокрема, клопотання про продовження досудового розслідування до 12 місяців тепер має погоджувати особисто генпрокурор, а його заступники не матимуть такого права.

Горобець вважає, що прийнятий закон залишає широкий спектр законних можливостей даному НАБУ для цивілізованої та продуктивної роботи, та нагадує, що розширення повноважень САП відбулося лише з 1 січня 2024 року, а до того цей орган також ефективно працював.

Юрист також наголосив, що внесені зміни стосуються всіх правоохоронних органів і структур, а не лише антикорупційних, тож не варто говорити про вибіркове втручання.

"Законопроєкт №12414 є не загрозою, а важливим кроком на шляху до ефективнішої, конституційної та правозахисної системи правосуддя в Україні. Він покликаний усунути дисбаланси, посилити гарантії прав громадян і зробити роботу правоохоронних органів більш прозорою та відповідальною", – підсумував керівник практики безпеки бізнесу Juscutum.