Інтерфакс-Україна
Події
11:17 21.07.2025

Зеленський повідомив про призначення 16 послів

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Зеленський повідомив про призначення 16 послів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої призначив 16 послів.

"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

 

Теги: #призначення #посли_україни

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