Інтерфакс-Україна
Події
09:09 18.07.2025

Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

1 хв читати
Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що передання Києву систем ППО Patriot може тривати кілька тижнів, повідомляє агентство Bloomberg.

"Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку Patriot в Україну за короткий проміжок часу", - сказав Мерц у четвер. "Їх також необхідно транспортувати та встановлювати. Це питання не годин, а днів і тижнів", - наводить агентство слова Мерца.

Відповідну заяву він зробив після переговорів у Лондоні з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, який, зі свого боку, зазначив, що Лондон працює з союзниками, щоб "надати Україні більше можливостей".

Раніше головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич повідомив, що США тісно співпрацюють з ФРН з питання передання систем ППО Patriot Україні.

Президент США Дональд Трамп 11 липня оголосив, що союзники США по НАТО будуть закуповувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні. Офіційну згоду на закупівлю озброєнь у США наразі дали Берлін і Копенгаген.

Теги: #ппо_patriot #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 16.07.2025
Зустріч партнерів щодо передачі систем Patriot Україні може відбутися 23 липня – ЗМІ

Зустріч партнерів щодо передачі систем Patriot Україні може відбутися 23 липня – ЗМІ

17:32 15.07.2025
ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

23:48 14.07.2025
Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

18:58 14.07.2025
Трамп: Батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

Трамп: Батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

16:49 14.07.2025
У Німеччині хочуть посилити умови виплат соціальної допомоги для українських біженців

У Німеччині хочуть посилити умови виплат соціальної допомоги для українських біженців

03:16 11.07.2025
Мерц вимагає від Росії відшкодувати Україні €500 млрд

Мерц вимагає від Росії відшкодувати Україні €500 млрд

16:37 10.07.2025
Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

18:41 18.04.2025
Зеленський про системи ППО зі США: Це по-християнськи – допомогти, особливо коли є можливість

Зеленський про системи ППО зі США: Це по-християнськи – допомогти, особливо коли є можливість

17:51 10.04.2025
На "Рамштайні" основним питанням буде посилення ППО – Умєров

На "Рамштайні" основним питанням буде посилення ППО – Умєров

18:39 29.11.2024
Німеччина запропонувала перекинути до Польщі підрозділи ППО Patriot

Німеччина запропонувала перекинути до Польщі підрозділи ППО Patriot

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 18 липня знищили 11 із 35 задіяних ворогом дронів

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців

Один загиблий і один поранений через ворожі авіаудари в Запорізькій області – ОВА

Якщо Росія впродовж 50 днів не погодиться припинити вогонь, високі мита й вторинні санкції будуть застосовані – Білий дім

ОСТАННЄ

Дитячий магазин еко-брендів Pokito відкриється у Ocean Mall

Керівника одного з найбільших ГЗК судитимуть за ухилення від сплати майже 2 млрд грн податків

Постпреди ЄС погодили 18-й пакет антиросійських санкцій - ЗМІ

Сирський обговорив з начальником штабу оборони Британії Радакіном оперативну обстановку на фронті

Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

На Дніпропетровині в результаті дронової атаки загинув машиніст "Укрзалізниці" – голова правління

У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерств

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Житель Ізюму постраждав через ворожі обстріли Харківської області

Захисники України в ніч на 18 липня знищили 11 із 35 задіяних ворогом дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА