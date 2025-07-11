В ЦПК допускают, что Шабунина уже задержали, связи с ним нет

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) допустили, что глава ЦПК Виталий Шабунин уже задержан и в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения, связи с Шабуниным нет.

"С самим Виталием связи до сих пор нет. Где он находится сейчас - неизвестно. Не исключено, что Виталий задержан и в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения", - говорится в сообщении ЦПК в Телеграме в пятницу.

"Призываем следователей ГБР прекратить нарушать права Виталия и сообщить родным и адвокатам о месте его пребывания", - добавили в ЦПК. "Сейчас мы считаем подозрение абсурдным, а обыски у самого Виталия и семьи без постановлений суда - незаконными", - говорится в сообщении ЦПК.

"Такие действия ГБР считаем давлением на Виталия, санкционированным Офисом президента, с целью закрыть рот тем, кто разоблачает коррупцию и бездействие власти в наиболее ответственный для страны момент", - резюмировали в ЦПК.

Ранее в этот день сообщалось, что работники ГБР сообщили Шабунину о подозрении. по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного преступления) - завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

По данным следствия, "мобилизовавшись в 2022 году фигурант в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части". Кроме того, следствием установлено, что фигурант незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии - без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований.