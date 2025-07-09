Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про визнання системних та масових порушень прав людини, вчинених Росією на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року стане основою для роботи спецтрибуналу щодо злочину агресії, оскільки ЄСПЛ конкретно описав контекст збройної агресії Росії, наголошує уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко.

В ході онлайн-брифінгу в середу, відповідаючи на питання, чи можна буде використовувати це рішення ЄСПЛ в роботі спецтрибуналу, Сокоренко сказала: "Щодо спецтрибуналу по агресії. На мою думку, це рішення буде дуже помічним і корисним в роботі майбутнього спецстрибуналу по агресії… Дуже велика кількість висновків як загальних щодо контексту, ЄСПЛ дуже конкретно описав контекст збройної агресії РФ".

За її словами, ЄСПЛ вказав на те, що в риториці і політиці РФ чітко прослідковується мета знищення України як суб'єкта міжнародного права і як незалежної держави як такої.

"Висновки (ЄСПЛ)… мають стати основою для роботи спецстрибуналу. Думаю, що так і буде в перспективі", - додала уповноважена.

Також вона зазначила, що висновки прийнятого ЄСПЛ рішення мають значення для проваджень в інших міжнародних інституціях. "Багато елементів, на які вказав Європейський суд, говорять і про агресивну війну, і про злочин агресії РФ, і про те, що стосується питань депортації, русифікації населення на окупованих територіях. Це те, що може говорити про елементи геноциду.", - уточнила уповноважена.

Зокрема, за її словами, висновки ЄСПЛ можуть допомогти Міжнародному кримінальному суд (МКС), аби він почав розглядати подані до МКС скарги.

Відповідаючи на питання про те, чи відчує на собі РФ якимось чином це рішення суду, Сокоренко зазначила: "Це рішення ЄСПЛ, сьогоднішні висновки з чіткими месиджами будуть далі використовуватися у нашій зовнішньополітичній роботі для того, аби дипломатично, в тому числі санкційно тиснути на РФ на міжнародному рівні".