Інтерфакс-Україна
Події
23:54 07.07.2025

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 2025 року нових загальних імпортних тарифів на продукцію з ще п’яти країн – Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії, повідомляє The Guardian.

"Туніс буде обкладатися 25% митом на товари, що імпортуються до США; Індонезія – 32%; Бангладеш і Сербія – 35%; Боснія – 30%; Камбоджа – 36%", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану; 30% мита США на товари з Південної Африки; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми.

 

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