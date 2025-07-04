Інтерфакс-Україна
Події
20:08 04.07.2025

Досягнуто домовленості про спільну з NAUDI підготовку концепції "Defense City" до другого читання

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Представники більше 20-х підприємств – учасників Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) 4 липня обговорили з головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та представниками Міноборони питання щодо пакету законопроєктів «Defense City». Досягнуто домовленість про спільну підготовку документів до другого читання,   йдеться у офіційному повідомленні Асоціації у Fаcebook у четверг.

“Інструменти, закладені у пакет законопроєктів "Defense City" посилюють ОПК і загалом – державу. Аби вони були якісно імплементовані в закон, потрібен експертний кваліфікований діалог. Огульна критика, як і беззаперечне схвалення, знищують здорові ініціативи, спрямовані на розвиток національного ОПК та посилення обороноздатності України. Тому вважаємо правильним рішення запросити до дискусії у рамках засідання парламентського комітету як представників оборонної індустрії, так і громадських активістів”, - наголосив заступник голови Асоціації Сергій Висоцький.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров відзначив відкритість депутатів Верховної Ради та представників Міноборони до пошуку оптимальних рішень. "Головне, що парламент та МО займають конструктивну позицію, готові до діалогу з галуззю та сприймають наші критичні зауваження", - відзначив він.

Наразі, за його словами, в NAUDI узгоджують пропозиції та зміни до пакету законопроєктів. Галузь зацікавлена, аби було захищене і суспільство, і доброчесні виробники.

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