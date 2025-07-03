Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

Президент України Володимир Зеленський пропонує лідерам Європейського союзу створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення, щоб припинити постачання РФ товарів, що можуть використовуватися для виробництва зброї.

"Доки Росія знаходить способи купувати деталі та обладнання для зброї, вона продовжує вбивати. Тому нам потрібно повністю припинити постачання до Росії всього, що використовується або може використовуватися для виробництва зброї. Настав час створити ефективну міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення, і це може стати одним із досягнень датського головування", - сказав Зеленський під час звернення до учасників гала-вечері з нагоди початку данського головування в Раді ЄC.

Президент також наголосив на необхідності санкцій проти РФ та її банківської системи.

"Доки російські банки можуть продовжувати працювати в Європі та інших ключових регіонах світу, Росія продовжуватиме ігнорувати дипломатію. Ми повинні змусити її повернутися до дипломатії", - додав він.