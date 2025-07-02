Інтерфакс-Україна
Події
17:50 02.07.2025

Петиція про декриміналізацію контенту для дорослих на сайті президента набрала 25 тис. голосів

2 хв читати
Петиція про декриміналізацію контенту для дорослих на сайті президента набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті офіційного інтернет-представництва президента України про декриміналізацію контенту для дорослих набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду.

Згідно з інформацією на сайті, петиція була облікована 27 червня 2025 року моделлю, що веде діяльність на онлайн-платформі для еротичного контенту OnlyFans, Світланою Дворніковою. Авторка стверджує, що за п’ять років своєї діяльності заплатила 40 млн податків, проте держава відкрила проти неї кримінальну справу за ст.. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів).

"Правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути. Я не одна така. Це наша реальність - до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, відкривають кримінальні справи і пропонують корупційні угоди", - підкреслює вона.

Враховуючи це, авторка петиції звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням активізувати роботу над законопроєктом №12191 від 11 листопада 2024 року щодо вдосконалення окремих положень ККУ про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Дворнікова вважає, що цей законопроєкт є кроком до справедливості, захисту прав людини та приведення законодавства до стандартів цивілізованого світу.

За її словами, проєкт закону також встановлює жорсткіші покарання за втягування дітей у виробництво порно, посилює відповідальність за розповсюдження такого контенту серед неповнолітніх та виділяє примушування малолітніх як особливо тяжкий злочин.

"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз. Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", - резюмує авторка петиції.

Під час збору голосів підтримати петицію закликали голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

Як повідомлялось, 24 грудня 2024 року парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

Теги: #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 02.07.2025
Кличко відхилив петицію про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника

Кличко відхилив петицію про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника

10:15 30.06.2025
Київська влада відхилила петицію про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо

Київська влада відхилила петицію про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо

13:57 18.06.2025
Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

17:01 12.06.2025
Остаточне рішення щодо Житнього ринку буде прийматись з урахуванням рішень Київради

Остаточне рішення щодо Житнього ринку буде прийматись з урахуванням рішень Київради

16:28 12.06.2025
Київська влада відхилила петицію щодо продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування

Київська влада відхилила петицію щодо продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування

19:25 09.06.2025
Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

10:58 09.06.2025
Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

11:17 05.06.2025
Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

15:19 30.05.2025
За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

09:30 30.05.2025
Друга петиція про збереження Житнього ринку в Києві набрала необхідні голоси

Друга петиція про збереження Житнього ринку в Києві набрала необхідні голоси

ВАЖЛИВЕ

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС за розгін учасників протестів під час Революції Гідності

ОСТАННЄ

УПЦ (МП) планує оскаржити позбавлення громадянства митрополита Онуфрія

"Інтергал-Буд" офіційно відкрила продаж ЖК "Зоряні" в Львові

Омбудсман: РФ закликає родичів українських військовополонених звертатися до США через те, що Україна начебто не хоче повертати своїх захисників додому

Новий безкоштовний курс для експортерів доступний на платформі "Дія.Бізнес" - ЕКА

Двоє мешканців Харківщини постраждали від ворожих fpv-дронів

Противник найбільш активний на Покровському та на Південно-Слобожанському напрямках – Генштаб

Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

Генпрокурор: викрито зловживання на поставках гвинтівок у неповній комплектації, що спричинило збитки на понад 33 млн грн

У 2025р. отримано понад 3,5 тис. звернень про порушення під час мобілізації, частина не підтвердилася - омбудсман

В Україну повернулась ще одна група підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА