Петиція про декриміналізацію контенту для дорослих на сайті президента набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті офіційного інтернет-представництва президента України про декриміналізацію контенту для дорослих набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду.

Згідно з інформацією на сайті, петиція була облікована 27 червня 2025 року моделлю, що веде діяльність на онлайн-платформі для еротичного контенту OnlyFans, Світланою Дворніковою. Авторка стверджує, що за п’ять років своєї діяльності заплатила 40 млн податків, проте держава відкрила проти неї кримінальну справу за ст.. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів).

"Правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути. Я не одна така. Це наша реальність - до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, відкривають кримінальні справи і пропонують корупційні угоди", - підкреслює вона.

Враховуючи це, авторка петиції звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням активізувати роботу над законопроєктом №12191 від 11 листопада 2024 року щодо вдосконалення окремих положень ККУ про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Дворнікова вважає, що цей законопроєкт є кроком до справедливості, захисту прав людини та приведення законодавства до стандартів цивілізованого світу.

За її словами, проєкт закону також встановлює жорсткіші покарання за втягування дітей у виробництво порно, посилює відповідальність за розповсюдження такого контенту серед неповнолітніх та виділяє примушування малолітніх як особливо тяжкий злочин.

"Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз. Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", - резюмує авторка петиції.

Під час збору голосів підтримати петицію закликали голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

Як повідомлялось, 24 грудня 2024 року парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії.