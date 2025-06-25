Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

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Президент США Дональд Трамп не виключив можливість поставок Україні додаткових ракет для систем Patriot, які необхідні для захисту від російських атак.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Трамп заявив на пресконференції на полях саміту НАТО.

"Вони (українці - ІФ-У) дійсно хочуть отримати ракети для Patriot. Ми подивимося, чи зможемо ми надати їх. Ви знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні — на 100 відсотків ефективні", – сказав він.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.