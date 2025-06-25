Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп не виключив можливість поставок Україні додаткових ракет для систем Patriot, які необхідні для захисту від російських атак.
Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Трамп заявив на пресконференції на полях саміту НАТО.
"Вони (українці - ІФ-У) дійсно хочуть отримати ракети для Patriot. Ми подивимося, чи зможемо ми надати їх. Ви знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні — на 100 відсотків ефективні", – сказав він.
Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.