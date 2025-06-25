Трамп проводить пресконференцію за результатами зустрічей на полях саміту НАТО

Президент США Дональд Трамп розпочав пресконференцію на полях саміту НАТО у Гаазі.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Трамп проводить пресконференцію за підсумками своїх зустрічей на полях саміту НАТО. Зал переповнений журналістами з різноманітних ЗМІ.

Крім Трампа, на сцені держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

За словами Трампа каже, що це "досить довга поїздка, але вона того варта".

"Було досягнуто неймовірних речей", - сказав він.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.