Президенти Литви та Кіпру обговорили розширення ЄС, зокрема входження України та Молдови

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі у Вільнюсі обговорили питання входження України та Молдови до Європейського Союзу та виступили за прискорення цього процесу.

Згідно з повідомленням на сайті президента Кіпру, під час його поїздки до Литви відбулись переговори у Вільнюсі у форматі "тет-а-тет", після чого президенти зробили заяви для преси.

"Ми обговорили головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року, що важливо для нас при плануванні нашого власного головування через рік. Ваше лідерство буде важливим для просування процесу розширення ЄС, особливо з Україною та Молдовою. Ми очікуємо суттєвого прогресу в переговорах по всіх кластерах у 2026 році", - сказав Науседа.

Він відзначив, що членство в ЄС є найважливішою гарантією безпеки, яку Союз може надати Україні.

"Незважаючи на триваючу агресивну війну Росії, Україна вражаюче виконує свої зобов'язання щодо інтеграції в ЄС та реформи. Членство України в ЄС також має вирішальне значення для безпеки самої Європи. Тому ми повинні прискорити цей процес – встановлення цільової дати членства не пізніше 1 січня 2030 року – мобілізувало б підготовчі процеси як в Україні, так і в ЄС", - підкреслив президент Литви.

Зі свого боку президент Христодулідіс сказав, що у Литви та Кіпру спільні виклики, спільні цінності, спільні переконання та глибоко вкорінена відданість міжнародному порядку, що ґрунтується на міжнародному праві.

"Сьогодні з президентом Науседою ми провели широкий обмін думками щодо ключових регіональних питань… І, звичайно, ми також детально обговорили триваючу російську агресію проти України. Це війна проти наших цінностей та наших інтересів. Ми ніколи не приймемо порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності будь-якої держави. Запевняю вас, пане президенте, що підтримка України буде одним із головних пріоритетів головування Кіпру в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні 2026 року", - підкреслив глава Кіпру.

За його словами, президенти також обговорили інші європейські пріоритети, з огляду на головування Кіпру, а також головування Литви у першій половині 2027 року.