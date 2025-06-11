Стратегічна інвестрада обговорила включення до Єдиного проєктного портфелю проєкту DRIVE - Шмигаль

Стратегічна інвестиційна рада обговорила включення до Єдиного проєктного портфелю проєктів, які будуть здійснюватися за підтримки італійського партнерів, проєкту DRIVE, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У межах реформи управління публічними інвестиціями ми реалізовуємо урядову програму "Українські проєкти". Вперше створено чіткий перелік національних пріоритетів. Тепер фінансування отримують лише ті проєкти, які дійсно потрібні людям і країні. Їх відбір відбувається за чіткими критеріями економічної, безпекової та соціальної доцільності", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання Стратегічної інвестиційної ради в середу.

За його словами, на засіданні обговорили питання, які стосуються реалізації даної програми, зокрема, включення до Єдиного проєктного портфелю проєктів, які будуть здійснюватися за підтримки італійських партнерів, проєкту DRIVE, який стосується відновлення транспортної інфраструктури, проєктів Міністерства охорони здоров'я щодо будівництва та реконструкції нових корпусів лікарень та ще низки проєктів в енергетиці та транспорті.

"В умовах обмежених ресурсів ми здійснюємо розвиток та відбудову тут і зараз. Тому важлива якість проєктів, швидкість та ефективність їх реалізації", - підкреслив прем'єр.