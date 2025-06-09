Інтерфакс-Україна
Події
12:02 09.06.2025

Слов'янська ТЕС відновила генерацію е/е

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Слов'янська ТЕС відновила генерацію е/е

Структурна одиниця ПАТ "Донбасенерго" – "Слов'янська ТЕС" – відновила виробництво електроенергії, повідомило товариство у системі розкриття інформації Smida як про суттєву подію для стейкхолдерів.

У повідомленні, розміщеному в понеділок, ПАТ зазначило, що істотність події полягає в тому, що виробництво електричної енергії – основний вид діяльності "Донбасенерго".

Як повідомлялося, 3 червня "Донбасенерго" розмістило інформацію у Smida про те, що Слов'янська ТЕС тимчасово припинила генерацію е/е.

10 квітня член правління "Донбасенерго" Олег Ларіонов зазначив, що Слов’янська ТЕС пропрацювала в ОЗП-2024/2025 55 днів і після удару РФ 25 грудня 2024 року втратила можливість видавати е/е.

"У нас залишилася одна станція. З початку опалювального сезону вона пропрацювала тільки 55 діб, до 25 грудня, коли стався масований обстріл. На жаль, станція втратила основне обладнання", – сказав член правління "Донбасенерго" на брифінгу у Міністерстві енергетики.

За його словами, під час ОЗП станція зазнала п'ять обстрілів, внаслідок яких втрачала можливість видачі електроенергії на чотири-сім діб, але щоразу її вдалося відновлювати.

"Донбасенерго" після окупації Старобешівської ТЕС потужністю понад 2 ГВт у 2014 році управляє Слов’янською ТЕС 880МВт.

За даними Міненерго, за три роки війни РФ пошкодила понад 63 тис. об’єктів енергетики. Лише у 2024 році Україна втратила 10 ГВт потужності.

Протягом останнього ОЗП, з 17 листопада 2024 року по березень 2025 року, відбулося дев'ять масованих атак на енергосистему. Найпотужніша з них сталася 13 березня, коли РФ атакувала одночасно 300 засобами ураження. Чергова атака подібного масштабу відбулася у день Різдва, 25 грудня.

 

Теги: #словянська_тес #електроенергія

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