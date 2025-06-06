"Метінвест", незважаючи на війну, залишається одним із найбільших платників податків та донором ЗСУ - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест", незважаючи на війну та втрати, продовжує залишатись одним із найбільших платників податків та донором для Сил оборони, заявив генеральний директор групи Юрій Риженков у звернення з нагоди 19-річчя заснування компанії.

За його словами, 19 років діяльності - це шлях трансформацій і випробувань, шлях, який компанія прокладала сама.

"Бувало різне – економічні кризи та освоєння нової продукції. Рекордні інвестиції в модернізацію і болючі втрати через війну. Реальність перевіряла нас на міцність, але ми витримали, бо не звикли опускати рук. Не шукали легких доріг – просто будували свої. Крок за кроком, рік за роком ми ставали сильнішими", - зазначив керівник групи.

І додав, що сьогодні "Метінвест" не просто бізнес, це міжнародний бренд з українським характером, який об’єднує два континенти, п’ять країн, тисячі співробітників та клієнтів у всьому світі. В різних куточках планети зі сталі "Метінвесту" будують життєво важливі об'єкти інфраструктури.

"Метінвест" - один із найбільших платників податків в Україні та донор для Сил оборони. Ми створюємо броню, що рятує життя і водночас працюємо для мирного завтра. Підтримуємо громади та відновлюємо пошкоджене житло. Допомагаємо ветеранам з адаптацією до цивільного життя. У нас немає розподілу на "війну" та "роботу". Для нас це одна справа. І ця справа - майбутнє України. "Метінвест" завтра – це сталевий міст між Україною та ЄС. Це нова технологічна індустрія", - підкреслив Риженков.

Він додав: "Йдемо далі. Разом. До перемоги. Слава Україні!"