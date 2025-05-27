Інтерфакс-Україна
Події
21:34 27.05.2025

Сенатор Грем до росіян: війна Путіна робить Росію не великою, а державою-ізгоєм

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Американський сенатор Ліндсі Грем від республіканської партії застеріг росіян, що Володимир Путін "веде їх у прірву", продовжуючи військові дії в Україні.

"До російського народу: Путін веде вас у прірву. Десятки тисяч російських солдатів убиті та поранені. Економіка менша за розміром, ніж Італія, з більшим тиском. Росія більш ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-ізгоєм", - написав він в соцмережі Х у вівторок.

Грем нагадав, що Путін – це людина, яка сприяла режиму (президента Сирії Башара – ІФ-К) Асада скидати бочкові бомби з гелікоптерів на мирних жителів та навмисно обстрілювати лікарні в Сирії.

За його словами, така ж варварська поведінка відбувається в Україні.

"Я ціную все, що зробив президент Трамп, щоб спробувати покласти край цій жахливій війні. Але щоб покласти край будь-якій війні, потрібні партнери, які цього бажають. Поки що Путін цього не бажає. Ви, російський народ і військові, можете зробити краще", - підсумував Грем.

Джерело: https://x.com/lindseygrahamsc/status/1927411811768308103?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Теги: #рф #застереження #росіяни #сша

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