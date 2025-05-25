Інтерфакс-Україна
Події
08:14 25.05.2025

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали - ДСНС

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Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих. Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані", - сказано в повідомленні.

Також зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/43190

Теги: #жертви #житомирська #атака

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