Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

Уночі російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по Чернігову та області, в результаті обстрілу фіксуються пожежі у різних локаціях в регіоні, в обласному центрі була пошкоджена будівля, повідомляє ДСНС.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Чернігівській області через удар дронами і ракетами вночі було "кілька влучань у різних районах", та сталися пожежі.

Крім того, додали рятувальники, під ворожий удар також потрапив сам Чернігів, і внаслідок атаки "було пошкоджено будівлю".

"Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в заяві надзвичайників.

За інформацією ДСНС, в Чернігівській області фіксувалося займання складських приміщень і нежитлових будівель.

"Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств", - сказано в повідомленні.

Крім того, окремо горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля.

У ДСНС оприлюднили в мережі фото наслідків російської масованої атаки на Чернігівську область цієї ночі.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid02YEpLbcSVDeE1L5AnMzd8ig2ciGgBtYfwvm9steVeYXTsoqBJmqM5jT8irsqTRwy9l