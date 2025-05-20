Інтерфакс-Україна
Події
19:35 20.05.2025

Белгород-Днестровский порт до конца 2025 г. наладит транзит грузов из Азии в Европу через румынский Галац

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Белгород-Днестровский порт до конца 2025 г. наладит транзит грузов из Азии в Европу через румынский Галац
Фото: https://www.facebook.com/

Белгород-Днестровский порт наладит транзит грузов из Азии в страны Европейского Союза по железной дороге через румынский город Галац, в котором расположен один из крупнейших европейских портов.

"Белгород-Днестровский порт до конца 2025 года планирует осуществлять поставки транзитных грузов из Азии в страны Европейского Союза через территорию Молдовы и Румынии", - написал первый заместитель директора предприятия Игорь Билык в фейсбуке.

По его словам, новый маршрут стал возможным благодаря капитальной реконструкции железнодорожного участка "Бендеры - Бесарабяска - Этулия - Джурджулешт" в Республике Молдова общей протяженностью 230 км, которая началась в 2022 году и должна завершиться в 2025 году. Проект реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость модернизации EUR108 млн. Исполнитель работ ООО "Темиржол жендеу" из группы компаний "Камкор Менеджмент" (Казахстан), говорится в сообщении.

"Завершение работ позволит снять ограничения по массе и скорости поездов (возрастет до 90 км/ч) и будет способствовать повышению уровня безопасности, сокращению сроков доставки грузов, созданию оптимальных условий для эффективной эксплуатации железнодорожного участка", - указал Билык.

Общая длина маршрута Белгород-Днестровский - Галац - 320 км, из них по территории Украины - 182 км, Молдовы - 129 км, Румынии - 9 км, указано в сообщении.

Как известно, с апреля 2022 года Белгород-Днестровский порт используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимал грузы на автомобилях и отправлял их дальше в вагонах. С мая предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции. Вся продукция была направлена на экспорт.

В ноябре 2024 года Фонд госимущества продал морской торговый порт (МТП) "Белгород-Днестровский" на площадке Prozorro за 108 млн грн с НДС ООО "ТОП-ОФФЕР", конечным бенефициаром которого в открытых источниках был указан Евгений Богуславский.

 

Теги: #порт #белгород_днестровский

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