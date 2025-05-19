Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Українська сторона розглядає можливість включення у списки на обмін з РФ політв'язнів і журналістів, при цьому не підтримує підхід обміну депортованих дітей на військовополонених, повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

"Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі - міняти дітей на військових. Мені здається, що ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. І це несправедливо, і це навіть поза законом війни", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері.

За його словами, саме по таким принципам зараз працює група на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, разом з представниками Служби безпеки України та всіх розвідок.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=GuzRc98ER28