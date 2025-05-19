Бюро Бернської конвенції виступило проти будівництва військового меморіального цвинтаря в Мархалівському лісі – КЕКЦ

Фото: КЕКЦ

Бюро Бернської конвенції з Ради Європи виступило різко проти виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар, про що було повідомлено владі України.

Про це повідомляє громадська організація Київський еколого-культурний центр з посиланням на відповідь Бюро щодо скарги захисників Мархалівського лісу, який входить до міжнародної Смарагдової мережі.

"Зокрема, Бюро Бенської конвенції "поставило питання, чому влада вирішила створити військове кладовище саме на території об’єкта Смарагдової мережі. Бюро вважає, що невелика частка земель, фактично відведена під кладовище, не може виправдати знищення охоронюваних середовищ існування або відсутність обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Воно закликало негайно припинити вирубку і надати додаткову інформацію щодо аварійних дерев і уражених ділянок", - вказується у повідомленні у Facebook.

Бюро також запросило владу визначити альтернативні ділянки за межами Смарагдової мережі та провести оцінку впливу на види, які можуть постраждати від створення кладовища, і поставило питання про виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 16 січня 2025 року, яке визнало протиправною Постанову №225 Кабінету Міністрів України щодо будівництва кладовища.

Відзначається, що 16 січня 2025 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду під керівництвом судді Л.В.Бєловой, по позову Київського еколого-культурного центру ( КЕКЦ) ,визнала протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2024 р. № 225 "Деякі питання видалення дерев, чагарників, газонів і квітників під час виконання підготовчих та/ або будівельних робіт і експлуатації Національного військового меморіального кладовища".

Таким чином, апеляційний суд визнав незаконною постанову Кабміну України, на підставі якої почалися масові рубки Мархалівського лісу під військове кладовище.

"Тобто будівництво меморіального військового цвинтаря в Мархалівському лісі, яке веде Мінветеранів, є незаконним і має бути припинено. Для військового меморіального кладовища потрібно негайно шукати інші ділянки. Або Мінветеранів України буде мати справу с Радою Європи", - наголосили в КЕКЦ.