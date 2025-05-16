Інтерфакс-Україна
Події
11:31 16.05.2025

Уряд найближчим часом не планує суттєвих змін у критеріях і підходах до бронювання

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Уряд найближчим часом не планує суттєвих змін у критеріях і підходах до бронювання
Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання від мобілізації, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Стосовно бронювання. Найближчим часом ми не плануємо суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, є надзвичайно прозорими, чіткими і зрозумілими", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр повідомив, що уряд спільно з військовими чітко відстежує, як відбувається бронювання: хто бронюється і в яких галузях.

"Ці критерії задовольняють і військових і економіку. Ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Теги: #економічне_бронювання

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