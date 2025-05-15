Інтерфакс-Україна
Події
02:15 15.05.2025

Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – Chief Investment Officer компанії umgi

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Валютний контроль Національного банку України (НБУ) ускладнює міжнародні угоди та стримує укладання M&A, відзначили учасники панелі M&A на 2-й конференції Ukrainian PE & VC Summit у Варшаві.

"Учасники обговорили актуальні виклики ринку злиттів і поглинань в Україні: валютний контроль утримує капітал "у заручниках" і ускладнює міжнародні угоди, внутрішній M&A-ринок активний, але закривати угоди в гривні все ще непросто. Середній термін укладання угоди збільшився з одного до 2–3 років", - констатується в інформації інвесткомпанії umgi групи СКМ з посиланням на Chief Investment Officer компанії umgi Надію Казначеєву, яка була спікером на цьому заході.

За її словами, географічна експансія українських компаній триває, хоча фінансування і забезпечення угод залишаються складними. При цьому стратегічні інвестори обережні - для повернення інтересу потрібна передбачуваність.

"Прогноз на 2025: очікується зростання активності в агро, IT, енергетиці, логістиці, інфраструктурі та, можливо, у miltech. Промислові копалини - важливий актив для відновлення країни. Попри всі складнощі ринок поступово оживає", - резюмується в інформації.

umgi - інвесткомпанія з фокусом на розвитку бізнесів у сировинній та переробній сферах. Заснована 2006 року групою "СКМ". Інвестиційний фокус: видобуток корисних копалин; управління побічними продуктами і відходами виробництва; виробництво промислових товарів і послуг. Сумарна вартість портфельних компаній оцінюється більш ніж у $500 млн.

Джерела: https://www.facebook.com/umgi.ua

https://www.facebook.com/uvca.eu

Теги: #контроль #валюта #нбу

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